شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا الحوثية ترتكب جريمة قنص لإمرأة مسنة في حجر الضالع..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر بمحافظة الضالع ان مليشيات الحوثي اقدمت على إرتكاب جريمة بشعة بإستهداف إمراة مسنه.

واضافت المصادر ان المليشيا الحوثية تواصل جرائمها بحق المدنيين في مديرية حجر بمحافظة الضالع حيث قامت المليشيات بقنص امرأة مسنة عمرها فوق 70عاما تدعى الحاجةقبول علي سعيد، من قرية القريشيه حيث تم قنصها برصاص قناص حوثي وهي تسلك طريق منزلها، مما ادى إلى جرحها في فمها بالجانب الايسر .

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يذكر بان الحاجه قبول ام الجميع ابناء المنطقة يعرفوها بكرمها رغم فقرها الا انها لم ولن تبخل على المساكين والفقراء بشيء نسأل من الله العلي القدير أن يشفيها ..