شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : معارك شرسة في جبهة حجر بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في بمحافظة الضالع ان قوات الجيش والمقاومة الجنوبيِّة تخوض أشرس معركة في جبهة حَجْر ـ باجة ـ الجُب بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد كتائب الحسين الحوثية شمال غرب الضالع.

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