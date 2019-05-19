شكرا لقرائتكم خبر عن جريح جنوبي: يكشف هؤلاء من اغتال قيادات وأئمة المساجد في عدن..حضروا اجتماع الأمس بجوار عيدروس الزبيدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط الجنوبي عبدالفتاح جماجم في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن ان مروان بن حازب وهو واحد من الأبطال الجرحى في الدفاع عن عدن في المعلا رسائل عن من في الصورة

هل هؤلاء قيادة المقاومة الذين حرروا عدن من الحوثي؟



وتابع قائلا قلت

هؤلاء قيادة مليشيات مرتزقة أعتقلوا وقتلوا بالتعذيب في سجونهم الذين حرروا عدن من الحوثي

كذلك هم من اغتالوا أئمة مساجدنا الذين حرضوا الشباب من على منابر مساجدهم لقتال الحوثي وتحرير وتطهير عدن.