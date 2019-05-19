شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري بارز في منصب رفيع بوزارة الدفاع (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية يوم السبت عن صدور قرارات جمهورية مرتقبة خلال الأيام القادمة في المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع اليمنية التابعة للشرعية. وذكرت المصادر" أن القرارات المرتقبة ستقضي بتعيين نائب لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني". Advertisements وأضافت المصادر" أنه من المتوقع تعيين خالد الأشول، والذي يشغل حاليا منصب رئيس دائرة العمليات الحربية". وكان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة الزنداني، الذي قتل باستهداف لميلشيا الحوثي الانقلابية بطائرة مسيرة خلال الأشهر الماضية

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