شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد الوطني يتوقع أمطار شديدة مصحوبة بالعواصف على هذه المناطق (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للارصاد، استمرار حالة عدم الاستقرار في الاجواء على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والوسطى وأجزاء من المناطق الصحراوية. وقال المرصد في نشرته الجوية - حصل المشهد اليمني على نسخة منها - إن الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالا وحتى تعز جنوباً. وتوقع المركز أن تشمل الامطار اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات؛ الضالع، ابين، البيضاء، لحج، شبوة، حضرموت والمهرة، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومناطق واسعة من السواحل الغربية. وحذر المركز المواطنين وسائق المركبات في الطرقات الجبلية والهضبات الداخلية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الامطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية وعدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول اثناء وبعد هطول الامطار ومن التدني في مدى الرؤية الافقية.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح ميليشيا الحوثي صنعاء في 2014، وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عربياً بهدف انهاء انقلاب الميلشيا الحوثية، واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن. الحديدة - قوى العدوان تقصف بمختلف الرشاشات حارة الضبياني وسيتي ماكس وجولة موبايل ومدينة الشباب بشارع الـ90 الحديدة - قصف بالمدفعية وبالرشاشات المختلفة على مناطق متفرقة بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة الحديدة - الغزاة والمرتزقة يقصفون بـ7 صواريخ كاتيوشا وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قريتي محل الشيخ والزعفران في منطقة كيلو16 الحديدة - الغزاة والمرتزقة يقصفون بـ32 مابين صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية وبالمعدلات الثقيلة منطقتي الفازة وجنوب مدينة التحيتا