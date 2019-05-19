شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة السعودية تحقق مع ممثل كوميدي بتهمة "الإساءة" للمصابين في معارك اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت النيابة العامة السعودية استدعاء الممثل الساخر، أسامة سالمين، للتحقيق معه حول مقطع فيديو وتغريدات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أعتبرت "إساءة" للمصابين في المعارك باليمن.

جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يمس رجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات، اتهموه فيها بالإساءة لرجال الحد الجنوبي، واعتبروا ذلك تجاوزا يستحق العقوبة.

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وأعاد مغردون سعوديون، خلال الساعات الماضية تداول فقرة كوميدية تعود إلى قبل عامين، اعتبروها "سخرية واستهزاء" بالجنود المدافعين عن حدود المملكة الجنوبية ، قال فيها الفنان الساخر أسامة سالمين، عن مصابي المعارك السعوديين: "نرفه عنهم في الحرب، واحد يده مقطوعة خليه يجي (يأتي) يضحك".