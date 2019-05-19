شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعلن عن بدء عملية عسكرية واسعة "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ غارات واسعة وعنيفة قبل قليل على مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي شمال الضالع. وقال التحالف "أن الغارات استهدفت تجمعات #الحوثيين شمال #قعطبة بمحافظة #الضالع . وأضاف "غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع #المليشيات في "العلله" و"منطقة سليم" شمال #الضالع ". تفاصيل اكثر في وقت لاحق..

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