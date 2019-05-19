شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة جريئة ...مليشيات الحوثي تعتقل مواطن اماراتي في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت مليشيات الحوثي مواطنا اماراتي من اصول يمنية في سجون الامن القومي بالعاصمة صنعاء وابلغت اسرة المواطن الاماراتي "صحيفة عدن الغد" ان مليشيات الحوثي قامت بأعتقال ولدهم علي عبدالاله محمد الشريف منذ نحو شهر والذي يحمل جواز اماراتي وهو من محافظة البيضاء Advertisements وقالت اسرة المواطن علي الشريف انه جاء اليمن لزيارة اقاربه حيث وهو يأتي من فترة إلى اخرى لزيارة عمومه واخواله في اليمن ولم يزور اليمن منذ دخول الحوثي إلى صنعاء ومع زيارته الاولى اعتقل من قبل الحوثيين.

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