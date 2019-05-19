شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد وهام صادر عن الجوازات السعودية "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ردت مديرية الجوازات على سؤال أحد متابعيها بشأن إيقاف الخدمات، حيث قال: ” يوجد علي إيقاف خدمات من المرور، هل يسمح لي بالذهاب إلى دول مجلس الخليج؟ “.
وأوضحت الجوازات، قائلة: ” فيما يخص الجوازات فإن الإقامة تحت مسؤولية صاحب العمل الشخصية للإتلاف أو التسليم “.
وأجابت الجوازات على استفسار آخر عن إيقاف الخدمات، وجاء السؤال كالتالي: ” قبل مغادرة السائق إلى بلده.. هل تبقى الإقامة معه أم مع الكفيل؟ “.
وأبانت الجوازات، قائلة: ” أخي الكريم.. لا يعيق إجراءات سفر المواطنين لخارج المملكة وللتوضيح إيقاف الخدمات يعيق إجراء تجديد أو إصدار جواز السفر “.
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