شاهد صور مباشرة ...هذا مايحدث الان بالمكلا

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عدن - ياسمين التهامي - تشهد سماء المكلا، اليوم الأحد، أجواء رائعة تبشر بقدوم امطار خير. والتقط مراسل "اليمن العربي"، صورا تظهر أجواء غائمة رائعة من حي الخمر بعد ابن سيناء. وتظهر الصور جمال المنظر عصر اليوم. Advertisements وتبشر الغيوم بنزول الأمطار. ومنذ أكثر من 3 أيام تتجمع الغيوم في سماء المكلا لتعمل على تلطيف موجة الحرارة.

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