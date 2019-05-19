شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسميا عن عملية جوية جديدة لمليشيات الحوثي بصواريخ بعيدة المدى.. والحكومة اليمنية تدين (الأماكن المستهدفة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الفريق الحكومي في اللجنة الإشرافية المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز، إن مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- أطلقت صاروخاً بالستياً من قرب ميناء الحديدة، معتبراً أن ذلك يدحض مزاعم المبعوث الأممي عن انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة.

وغرد اللواء ابن عزيز على حسابه في (تويتر) قائلاً: “مليشيات الكهنوت الحوثي تطلق صاروخاً بالستياً من على بعد 500 متر من ميناء الحديدة”.

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وتساءل قائلاً: “هل سيقتنع السيد مارتن بالحقائق؟ وأن الموانئ عبارة عن ثكنات للمليشيات”.

ودعم ابن عزيز تغريدته بتسجيل فيديو يوثق لحظة انطلاق الصاروخ الحوثي من موقع بالقرب من ميناء الحديدة.

مليشيات الكهنوت الحوثي تطلق صاروخ بالستي من على بعد 500 متر من ميناء الحديدة.هل سيقتنع السيد مارتن بالحقائق؟ وان الموانئ عبارة عن ثكنات للمليشيات.