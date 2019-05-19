شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال قيادي حوثي بارز ومصادر تكشف الفاعل "تفاصيل+ اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء ان القيادي الحوثي ابراهيم بن علي المكني "بابو ياسر" واثنين من مرافقيه قتلوا قبل ساعات في شارع الخمسين بصنعاء. وفيما لم تتكشف المعلومات كاملة حول القضية فقد رجحت مصادر أخرى وقوف الشيخ محمد الرازحي وراء العملية . تفاصيل أوفى لاحقا

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