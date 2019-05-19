شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...قبيلة يمنية تسيطرة على مصلحة الجوازات بشكل كامل شمال اليمن وجنوبه . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث ناشطون عن سيطرة كاملة لادارة الجوازات في الشمال والجنوب من قبل عائلة واحدة رئيس مصلحه الجوازات محمد الرملي ابنه زياد مدير عام ادارة وثائق السفر في المصلحة ابنه صلاح مدير عام ادارة الشؤن القانونية في المصلحة ابنه عاصم مدير مكتب رئيس المصلحة ابن اخوه نائب مدير فرع مارب ابراهيم ابن اخوه ايضا امين الصندوق فرع مارب صالح ابن عمه مدير فرع الجوازات محافظه عدن عبد القادر ابن اخوه نائب مدير فرع عدن مصلحه بيت الرملي للجوازات والهجرة !!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة...قبيلة يمنية تسيطرة على مصلحة الجوازات بشكل كامل شمال اليمن وجنوبه . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.