""الخليج 365"" ينشر تفاصيل نجاح عملية تصنيع عقارين جديدين في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - تمكن أكاديميون وصيادلة باليمن من تصنيع عقارين جديدين من نباتي الصبار (aloe) والفتح (psiadia punctulata).

وقال اساتذة من كلية الصيدلة بجامعه صنعاء من قسمي العقاقير و الصيدلانيات، مشرفين على التصنيع، في تصريح الى " المشهد اليمني " أنه تم إثبات فعالية مستخلص الصبار على إلتئام وشفاء الجروح والعودة إلى الحاله الطبيعية للجلد، فيما تم إثبات فعالية مستخلص نبات الفتح في معالجة الالتهابات والحمى والالم .

واجريت دراسه صياغة وتقييم العقارين في مصنع العالمية للادوية باشراف الاستاذين بكلية الصيدلة، جامعة صنعاء؛ الدكتورة بشرى عبدالكريم محرم، أستاذ العقاقير المساعد، والدكتور محمود البريهي، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية المشارك.

وكان الدكتور محمود البريهي والدكتورة أمينة الشيباني قد نجحا بوقت سابق، في تصنيع عقارين من نباتي الشقر والقطبة.

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