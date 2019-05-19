شكرا لقرائتكم خبر عن القيادي محمد الحوثي يعلق على دعوة الملك سلمان لعقد قمتين عربيتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق قيادي حوثي بارز، اليوم الأحد، على دعوة العاهل السعودي إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو الجاري، لبحث الاعتداءات الأخيرة ضد السعودية والإمارات، واصفاً إياها بقمة المؤامرة السعودية.

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس مايسمى اللجنة الثورية العليا في المليشيا، في تغريدة على "تويتر": "نقول لكل حر في الشهر الكريم بإمكانك رفض سفك دماء الشعب اليمني برفضك لقمم لا تشرع لوقف العدوان على اليمن، ولا تتقن سوى مساندة الحروب والدمار".

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وأضاف: "قمم تتآمر على قضايا الأمة الإسلامية وتبيع القضية الفلسطينية أو تعمل على الترويج لصفقة القرن".

وتعرضت الأحد الماضي، أربع ناقلات بينها سعوديتان إلى هجمات قبالة ساحل إمارة الفجيرة في الإمارات، تحقق الإمارات والسعودية والنرويج فيها.

وشنت مليشيا الحوثيين، الثلاثاء الماضي، هجوماً بسبع طائرات مسيرة على محطتين تابعتين لشركة أرامكو لضخ النفط الخام في منطقة الرياض.