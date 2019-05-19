شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...أقوى رد سعودي على المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الصحافي السعودي بدر القحطاني قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية انتقاد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

ووصف القحطاني طريقة الحملة على السفير آل جابر “بالبدائية”، وقال: ‏من يعتقد أن حملته الإعلامية ضد السعودية ستنجح وأنه سينال من سفيرها بهذه الطريقة البدائية.. كيف يريد إقناع نفسه والسعودية والخليج والمنطقة والمجتمع الدولي لاحقا أنه سيستطيع الإمساك بزمام أمور دولة، وأنه يستفرد بتمثيل 5 ملايين نسمة، وهو لا يستطيع حتى أن يتفاهم مع كم مغرد؟



وكان مغردون موالون للانتقالي الجنوبي شنوا هجوماً لاذعاً على السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، لرفض بلاده المشاريع التشطيرية التي يعمل على تفيذها الانتقالي الجنوبي في المحافظات اليمنية الجنوبية.