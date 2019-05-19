شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. كيف نجت أسرة كاملة من موت محقق بقصف صاروخي حوثي جنوب الحديدة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجت أسرة كاملة في منطقة الجاح جنوب الحديدة من موت محقق جراء قصف صاروخي من قبل المليشيات الحوثية التي تواصل تصعيد خروقاتها لوقف إطلاق النار.

واستهدفت بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية منزل المواطن يحيى أحمد يوسف مخلص في قرية الطور بقذيفة صاروخية مساء أمس الأول ضمن استهدافها المتواصل لقرى ومزارع الجاح.

وسرد رب الأسرة لموفد "وكالة 2 ديسمبر" تفاصل القصف الذي كاد يقضي على كافة أفراد الأسرة (15 فرداً معظمهم نساء وأطفال) مؤكدا أنهم كانوا متجمعين للإفطار عندما سقطت قذيفة في فناء المنزل المبني من القش اخترقت إحدى غرفه دون أن تنفجر.

وأضاف أن معظم أفراد الأسرة أصيبوا بحالة إغماء جراء الضغط الذي أحدثته القذيفة وتولت فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة إسعافهم