مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها لوقف اطلاق النار في الحديدة – (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تواصلت الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة، حيث أعلن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية -حراس الجمهورية عن أبرز تلك الخروقات في مدينة الحديدة ومنطقة الجاح ليوم أمس السبت 18 مايو 2019 وعلى النحو التالي: -الساعة 01:04 فجرا .. المليشيات الحوثية تطلق قذيفة هاون صوب الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة . - الساعة 01:06 فجرا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة متوسطة صوب مواقع المقاومة المشتركة في الجاح . - الساعة 02:15 فجرا .. المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 14.5 و12.7 صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة . - الساعة 03:50 فجرا.. المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 12.7 صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة. Advertisements - الساعة 06:15 صباحا.. المليشيات الحوثية تطلق قذيفتين هاون على الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة. - الساعة 07:00 صباحا.. المليشيات الحوثية تكثف إطلاق النار بمختلف الأعيرة النارية صوب المقاومة المشتركة في شارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة. - الساعة 09:00 مساء.. المليشيات الحوثية تواصل خروقاتها وتطلق النار من معدلات بيكا وسلاح القناصة صوب المقاومة المشتركة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة. - الساعة 11:54 مساء.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تعاود إطلاق النار من أسلحة رشاشة عيار 12.7 صوب قرى المرازيق في الجاح.



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