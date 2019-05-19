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عدن - ياسمين التهامي - مصرع 80 حوثياً وتحرير قرى مجاورة لقعطبة والتحالف ينفذ عملية عسكرية شمال الضالع ويكشف المناطق المستهدفة.. شاهد (فيديو ارعب الحوثيين)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ غارات واسعة وعنيفة قبل قليل على مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي شمال الضالع.

وقال التحالف "أن الغارات استهدفت تجمعات الحوثيين شمال قعطبة بمحافظة الضالع .

وأضاف "غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع المليشيات في "العلله" و"منطقة سليم" شمال الضالع ".

واسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من آلياتها وعرباتها العسكرية.

وكان 80 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية قد لقوا مصرعهم، في مواجهات مع الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية، بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.

حيث واصلت قوات الجيش ، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تقدمها بمحافظة الضالع، وسط معارك عنيفة، تكبدت خلالها ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 80 قتيلا من عناصرها.

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ووفقا لوكالة سبأ، فقد حررت قوات الجيش ، أمس الأول الجمعة، قرى العبارى، وجوس الجمال، وحبيل السلامة، ومعزوب عامر، والأبحور، والخط الدائري غربي مدينة قعطبة، بالإضافة الى تطهير المدينة من جيوب مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن المقدم عبده القاضي أحد ضباط اللواء 83 مدفعية، قوله، "إن قوات الجيش حررت أيضا مناطق “صامح” و”الدوير”، غربي مريس جبهة مريس".

وأوضح أن قوات الجيش، شنت فجر الجمعة، هجوما واسعا، من أربعة محاور على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة، ومنطقة مريس، على أثره لاذت المليشيا بالفرار باتجاه محافظة إب.

وأسفرت المعارك عن مصرع 80 حوثيا، بينهم قائد المليشيا في جبهة قعطبة، المدعو محمد السنحاني، وجرح عشرات أخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

واستعادت قوات الجيش ، خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وكان الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية، قد أعلن أمس الجمعة، عن تحرير مدينة قعطبة من عناصر مليشيا الحوثي.