شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع ورئاسة الاركان تنعيان اللواء بحيبح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، السبت، اللواء المتقاعد علي قاسم عبدالله بحيبح، الذي وافته المنية يوم أمس، بعد عمر مديد قضاء معظمه في خدمة الوطن والمؤسسة العسكرية

واكد البيان ان الفقيد بحيبح كان من أصحاب المواقف الوطنية النبيلة، قضى معظم حياته في خدمة الوطن والمؤسسة العسكرية وكانت حياته مليئة بالأدوار الوطنية والنضالية في القوات المسلحة.

وذكر بيان النعي ان الشهيد البطل كان مثالا حيا للقائد المخلص والمتفاني لوطنه وشعبه والقوات المسلحة، ونموذجا في السلوك وادا الواجب يحظى بحب واحترام الجميع، مؤكدا أن برحيله خسر الوطن واحدا من أصدق وأخلص رجالاته الذين سجلوا مواقف وطنية شجاعة في مختلف الظروف.

ولفت البيان الى ان الفقيد قد تقلد العديد من المناصب القيادية في مؤسسة الوطن الدفاعية، عُرف خلالها بالتميز والكفاءة والاخلاص، والنزاهة عقب تخرجه من الكلية الحربية الدفعة العاشرة سنة١٩٧٣م، منها اركان حرب وقائد لكتيبة في قوات المجد سابقا ثم قائد محور ثمود من عام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٤م، ثم عيّن في وزارة الدفاع بدرجة مستشار حتى أحيل للتقاعد ووافته المنية يوم امس.