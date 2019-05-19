شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في المملكة : من مغنية سعودية ترقص شبه عارية وتقرأ القرآن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت المغنية السعودية روتانا طرابزوني المقيمة بالولايات المتحدة، جدلا واسعا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقدم وصلة رقص، وتختمها بقراءة آيات من القرآن بلباس مكشوف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طرابزوني، يعتذر موقع صوت المغتربين من نشره "الذي ظهرت فيه بـ”توب أستومك” أسود، وبنطلون يحمل نقوشا متعددة الألوان، بفتحتين جانبيتين بطول الرجلين، خلال قراءتها لسورة الفاتحة، على خشبة مسرح “فورم”.

وطرابزوني من مواليد الظهران، تلقت تعليمها في السعودية، وعملت لفترة بشركة “أرامكو” العملاقة، قبل أن تختار الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وتحترف الغناء.

وشاركت بتجربة تمثيلية أدت فيها دور البطولة بالفيلم الروائي القصير “بنت المطربة”، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات.