شكرا لقرائتكم خبر عن اكلة حرم علينا اكلها ولكن للأسف مازلنا ناكلها ولا نعلم انها محرمه !!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكلة حرمها الاسلام انها تلك الفاكهة التى يحبها الناس فى زمناا هذا بشراهة وياكلونها فى كل وقت وفى كل حين وفى كل مكان واصبحت تسلى الناس فى اوقات فراغهم انها الفاكهة التى حرمها الله سبحانه وتعالى ووصفها سيدنا محمد بابشع صفة لعلكم عرفتوها انها أكلة الغيبة والنميمة اكلة اللسان واصبحت موجودة عند الرجال والنساء . نهانا الله عز وجل عنها (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه)

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