شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل وهام لقوات حراس الجمهورية بشأن الحديدة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر المتحدث باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد صادق دويد عن استغرابه من إصرار الأمم المتحدة على إنقاذ عصابات الحوثي في الحديدة بدواعٍ إنسانية. وأضاف العميد صادق دويد في تغريدة له اليوم الأحد على "تويتر": كان الأولى بالأمم المتحدة وبعض الدول الفاعلة الضغط في سبيل تحريك المسائل الإنسانية الصرفة (المهملة) التي منها ملف الأسرى والتفاهمات حول تعز، أو تشغيل مطار صنعاء للتخفيف من معاناة الملايين

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