شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانهيار العصبي... شذى حسون تطلق تصريحات مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت المطربة العراقية، شذى حسون، بعد عرض مقلبها في حلقة اليوم السبت من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع طوال شهر رمضان، على قنوات "إم بي سي"، ومن تقديم الفنان المصري، رامز جلال.

وغردت "حسون" لرامز جلال عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رغم الانهيار العصبي اللي صار بيه، بس أحبك ومتفكرش تجيبني مرة تانية عشان مش هايحصللك كويس".



وأشار مقدم البرنامج، رامز جلال، عن شذى حسون في مقدمته عنها ببداية البرنامج بأنها "تؤمن أن الشهرة في هذا الزمان ليست بالموهبة، وأنها صاحبة دليل "كيف تصبحين نجمة بأقصر الطرق". وأضاف بأن شذى "لم تنل شهرتها من الغناء، وإنما بالشجار مع الفنانين، حتى أنك عندما تبحث على أغنيها لها على "يوتيوب" سيظهر أمامك فيديوهات بعناوين "لفظ خارج صادر منها عن الفنانة الفلانية".



ويعرض برنامج المقالب "رامز في الشلال" خلال شهر رمضان عبر فضائيتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي 1"، عقب أذان المغرب.

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وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.

واستضاف رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال" المطرب المصري مصطفى حجاج، ونجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، فرجاني ساسي، والممثلة المصرية، شيماء سيف، واللاعب المصري المعتزل،رضا عبد العال، والمطرب اللبناني، وائل جسار، والفنانة المصرية، فيفي عبده.