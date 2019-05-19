شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تصعيد التوتر في الخليج... الجيش الإيراني يوجه تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الجيش الإيراني، اليوم السبت، تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تصعيد التوتر معها.

وأكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، "بأن العدو سيتلقى ردا يجعله نادما لو ارتكب أي خطأ استراتيجي وفي الحسابات"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.



وقدم قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، خلال اجتماع عقد الجمعة، في مقر "ذوالفقار" الاستراتيجي، تقارير عن أوضاع وجهوزية قوات الجيش المتواجدة في مختلف مناطق البلاد.

وقال اللواء موسوي: "إن جميع وحدات الجيش اليوم تتمتع بجهوزية معنوية وقتالية كاملة وفيما لو ارتكب العدو أي خطأ استراتيجي وفي الحسابات فانه سيتلقي ردا يجعله نادما على فعلته".

وأضاف لكبار قادة الجيش، "أن حفظ وتعزيز اليقظة والجهوزية لدى وحدات الجيش ضرورة لا بد منها وهي رادعة بوجه تهديدات الأعداء".

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وقال اللواء عبد الرحيم موسوي:

"إن القوات المسلحة وفي ظل الإيمان الراسخ وخبرات الأعوام الأخيرة والتدريبات الحديثة، توصلت إلى قدرات مهمة وملحوظة، وليكن الشعب الإيراني الأبي والغيور واثقا بأن أبطال الجيش بتواجدهم التضحوي في الساحة سيدافعون عن الأمن والمصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى آخر قطرة دم".

وتشهد منطقة الخليج تحركات مثيرة للقلق، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، الاثنين الماضي، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باترويت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.