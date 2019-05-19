شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن ديانتها بعد زيارة مثيرة للجدل في العراق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت الممثلة المصرية، إلهام شاهين، عن ديانتها، وذلك بعد نشرها قبل أشهر لصور أثارت جدلا واسعا، من زيارتها لضريح الإمام موسى الكاظم في العراق، الذي يحظى بتبجيل في المذهب الشيعي

وأكدت "شاهين" في حلقة اليوم السبت، من برنامج "شيخ الحارة"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس" المصرية أنها "مسلمة بالتأكيد ولكنها تحترم كل الأديان السماوية".

وأوضحت لمقدمة البرنامج، الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، أن سبب زيارتها لضريح الإمام موسى الكاظم، هو أنها كانت متواجدة في العراق، في الوقت الذي تصادف فيه إحياء ذكرى استشهاده.

وقالت: "بعدما كرمت من مهرجان بابل للثقافة والفنون، عدت إلى بغداد في وقت متأخر من المساء، ففوجئت بالعديد من المواطنين وهو يسيرون في الشوارع، ويتشحون بالسواد، وعندما سألت عن السبب علمت أن اليوم هو ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم، وبعد قراءتي عنه علمت أنه حفيد الإمام الحسين حفيد علي بن أبي طالب".

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وتابعت: "عدت إلى الفندق وارتديت ملابس محتشمة، وشاركت الناس احتفالهم بذكرى استشهاد الإمام، وقرأت سورة الفاتحة ودعوت الله تعالى، ثم عدت إلى الفندق من جديد".

ونفت إلهام شاهين مزاعم البعض بأنها تغازل كل الطوائف الدينية لكي تتقرب منهم، مصححة أنها تحترمها ولا تغازلها.