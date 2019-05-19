شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : حريق هائل وسط العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن الدفاع المدني مساء اليوم من إخماد حريق كبير نشب في مخزن للأقمشة تابع للتاجر عبدالقادر هزاع العليمي ، في مديرية معين بأمانة العاصمة.



وأوضح العقيد خالد الشراحي مدير التوجيه في مصلحة الدفاع المدني، ان الحريق نشب في الدور الارضي والبدروم يحتويان على أقمشة وجلديات ، في عمارة مكونة من خمسة ادوار في شارع الرقاص بمنطقة هائل.



وقد تمكنت ثلاث عربات إطفاء من محاصرة الحريق وإخمادة الذي كان من الممكن ان ينتشر في المحلات المجاورة ، وبقية أدوار العمارة .



ولفت الى أن عملية الإطفاء استمرت من الساعه الخامسة وثلاثه وعشرين دقيقة مساء وحتي الساعه السادسة والخمسين دقيقة مساء .



وأشار الى أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وقدرت الخسائر بحوالى 1%من محتويات المخزن .

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