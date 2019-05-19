شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروّعة.. العثور على فنان عربي مقتولاً بطعنات في جسده! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثرت القوى الأمنية العراقية على جثة الملحن الفنان فارس حسن وقد ظهرت آثار طعنات في جسده، بحسب ما ذكر موقع "العراق.نت".

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إنه لم يتم بعد اكتشاف أسباب الاغتيال ودوافعه، وأن التحقيقات ما زالت جارية لتبيان الحقيقة.

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يشار إلى أن حسن هو ملحن وأستاذ جامعي شهير.

ويذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى حيث شهد العراق العديد من حوادث قتل المشاهير.