شاهد:أول صورة للمطلوب الدولي بعد القبض عليه في تعز وأبرز عملياته الإرهابية في صنعاء وعدن

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عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني في مدينة تعز اليوم السبت،القاء القبض على أخطر مطلوب دولي في المحافظة وقال ناطق المحور العقيدعبدالباسط البحر في منشور على صفحته بالفيسبوك إن الجيش تمكن من القبض على أبو الوليد الوافي أخطر المطلوبين أمنيا ودوليا يشار الى أن أبو الوليدمن ضمن الذين صنفتهم الخزانة الامريكية كأبرز قادة الإرهاب وداعش في اليمن و بلال الوافي المكنى“أبو الوليد”، أمير تنظيم الدولة بتعز ويعد أحد أمراء تنظيم الدولة، المصنف على قائمة الارهاب من قبل الخزانة الأمريكية، وأحد المتهمين و المطلوبين أمنياً في الكثير من الجرائم، منها اشتراكه في اقتحام دار المسنين بمدينة كريتر عدن، وحادثة تفجير ميدان السبعين في مايو 2012، كما أنه يعد خبير في صناعة المتفجرات وفقا لموقع اليمن نت. وإضافة إلى الجرائم السابقة فإنه متهم بإدارة عمليات الاغتيالات التي استهدفت جنود في الجيش الوطني بتعز، وكذا اشتراكه في حادثة نهب مصرف الكريمي و اقتحام مبنى الأمن السياسي . وحصل على صورا للإرهابي أبو الوليد وهو مقيدا على طقم للجيش



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