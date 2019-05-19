شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل عن انتصار جديد وساحق واستعادة مواقع استراتيجية في الضالع بعد يوم من تحرير قعطبة "تفاصيل الحسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع، إحكام السيطرة على جبل شمر الاستراتيجي، وذلك بعد يوم من تحرير مدينة قعطبة في المحافظة. ويأتي هذا التقدم لقوات الحزام الأمني في وقت لا تزال المعارك مستمرة بين القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمني من جهة، وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، في المناطق الشمالية من محافظة الضالع. Advertisements وأعلنت قوات الحزام الأمني، الجمعة، تحرير مدينة قعطبة بالكامل، كما أعلنت السيطرة على مساحة تصل إلى 25 كيلومترا في شمالي المدينة.

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