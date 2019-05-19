شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عسكري إماراتي : هؤلاء من حرر قعطبة من ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي في منشور على حائطه بتويتر أن ‏حراس الجمهورية وألوية الشرعيه 33 و82 و83 والرابع قاموا بجهد بطولي، المقاومة الجنوبية والحزام الأمني وألوية العمالقه هم رأس الحربة في نجاحات اليوم وجهودهم لم تتوقف، وقائد المنطقه الرابعه فضل حسن له دور في توحيد الصفوف و الجهود، رجال التحالف دعمكم اللامحدود ومتابعتكم محور النجاح.

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