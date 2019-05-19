شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عسكري مفاجئ لمليشيا «الحوثي» وتعزيزات ضخمة تتجه نحو هذه المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية يوم السبت أن المليشيات دفعت تعزيزات عسكرية كبيرة تتضمن آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة وأخرى متوسطة من مناطق ومديريات تقع تحت سيطرتها بإتجاه محافظة الحديدة.

وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية حشدت المئات من المقاتلين المدججين بالأسلحة المختلفة من محافظة إب ومن مديرية الجرّاحي نحو مديرية حيس .



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