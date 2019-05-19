شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من شركه يمن موبايل وتنفيذ وشراكة المستشفى السعودي الالماني اختتام برنامج العمليات الجراحيه للاطفال المصابين بالشفه الارنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء _ خاص

اُختتم اليوم بالمستشفى السعودي الالماني بصنعاء ،المرحلة الأولى من برنامج إعادة رسم الإبتسامه للاطفال المصابين بالشفة الارنبية ، لعدد 50 حالة مجاناً للأسر الفقيرة والأشد فقراً، إنطلاقاً من المسؤولية الإجتماعية بين شركة يمن موبايل والمستشفى السعودي الالماني ، في سبيل التخفيف من معاناة ابناء الشعب اليمني.

الطفل المُصاب بالشفة الأرنبية تُسبب له معاناة نفسية وعزلة مجتمعية ، وقد تؤدي إلى رفض الطفل دخول المدرسة ، وله اثار نفسية قد تستمر إلى مراحل عمرية متقدمة ، وتُعتبر من أشهر تشوهات الوجه التي يعاني منها الأطفال حديثي الولادة، ويحتاج الطفل المصاب بهذا التشوه الخلقي إلى الكثير من الدعم ، سواءً النفسي أو المادي للتخلص من هذا التشوه عن طريق عمليات التجميل ، وتُشير الإحصائيات الاولية الي وجود اكثر من 300 طفل مصاب بالشفه الارنبية في اليمن.

وفي تصريح صحفي اكد الأستاذ مجيب ناشر العبسي مدير العلاقات العامة بالمستشفى السعودي الألماني ، ان الهدف من هذا البرنامج هو إعادة دمج الأطفال المُصابين بالشفة الأرنبية في المجتمع ، وبخاصة لكونهم من الأسر الفقيرة والمتعففة الذين بالكاد يتمكن مُعيلوهم من توفير قوت يومهم الأساسي.

وتوجه بالشكر لشركه يمن موبيل ممثلة بالاستاذ عصام علي الحملي رئيس مجلس الادارة، والمدير التنفيذي الاستاذ عامر هزاع ،وإلى المستشفى السعودي الالماني بصنعاء ممثلة بالمدير التنفيذي الدكتور عبدالله حسين الداعري ، داعيا رجال المال والأعمال والخيرين من ابناء اليمن المساهمة مع المستشفى لمساعدة هذه الشريحة والأخذ بأيديهم لمواصلة البرنامح في سبيل إعادة البسمة والحياة الطبيعية للأطفال المُصابين بالشفة الأرنبية ، والتخفيف من معاناتهم .