شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفزع للريال اليمني وعودة مفاجئة للدولار والسعودي إلى هذا الحد (آخر تحديث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن)

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي: الشراء: 530 البيع: 536

الريال السعودي : الشراء: 141 البيع: 142 Advertisements أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي : الشراء: 531 البيع: 537

الريال السعودي : الشراء: 142 البيع: 143.

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