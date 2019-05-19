إب: خطيب حوثي بجبلة يلعن الصحابي "أبو هريرة" وخطبة تحريضية في جامع البر

أفاد مصدر محلي في مدينة جبلة، غرب محافظة إب، بقيام خطيب حوثي بسب الصحابي أبو هريرة مكذباً حديث رواه.

وقال المصدر، لمراسل "يمن شباب نت" إن خطيب الحوثيين في جامع "القبة" بمدينة جبلة لعن "أبو هريرة" واتهمه بالكذب أثناء الخطبة.

وأضاف المصدر أن الخطيب الحوثي كذّب رواية "أبو هريرة" عن رسول الله في حديث "أيكون المؤمن جبانا"، وذلك في إطار خطبة تحريضية تحث على القتال والدعوة إلى التجنيد الإجباري في صفوف المليشيا.

وبحسب المصدر فإن عدد واسع من المصلين استنكروا الحادثة وطالبوا بإنهاء الخطاب الطائفي في مساجد المدينة .

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في غضون ذلك فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية خطيباً حوثياً في مسجد البر ـ أكبر مساجد مدينة إب ـ حيث ألقى خطبة تحريضية بشكل أثار استياء المصلين والذين طالبوا النأي بالمساجد والخطاب الديني عن تبعات الأحداث التي تشهدها البلاد.

وقال المصلون بأن الخطيب الحوثي دعا لرفد جبهاتهم القتالية في أكثر من مناسبة خلال خطبة الجمعة وذلك في سياق دعواته للتحشيد ومحاربة الشرعية المسنودة من التحالف العربي.

وفرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية أمس الجمعة خطباء للجمعة بعدد من المساجد في مختلف مديريات محافظة إب لتكريس خطابها الإعلامي وأفكارهم الطائفية ودعواتهم للتحشيد لجبهات القتال.

