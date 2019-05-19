شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تعلن عن سقوط وشيك لأخطر مشروع في اليمن وتوجه رسالة للسعودية والامارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الحكومة اليمنية السبت ان المشروع الطائفي للحوثيين على وشك السقوط.

وبارك رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الانتصارات البطولية الحاسمة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة بإسناد كامل من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في جبهات الضالع، والتي تكللت بدحر مليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة قعطبة والمناطق المجاورة لها واستمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع اراضي الوطن من مشروعها الطائفي المدعوم ايرانيا.

وحيا رئيس الوزراء عاليا، خلال اتصال هاتفي اجراه، بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، كل ما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من بطولات وتضحيات خالدة، في مواجهة الانقلاب الوحشي الدموي لمليشيا الحوثي الذي بات على وشك السقوط .

وأكد ان التاريخ سيكتب بأحرف من نور تضحيات أولئك الابطال الميامين الذين وقفوا بشجاعة واستبسال للدفاع عن الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري وحاضر ومستقبل الوطن واجهاض مشروع الانقلابيين وداعميهم الهادف الى النيل من أمن واستقرار دول الجوار في الخليج والمنطقة العربية والعالم.

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وحمل الدكتور معين عبدالملك، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، نقل تحياته وتقديره لجميع الابطال الميامين من قادة وضباط وصف ومقاومة شعبية، الذين يرسمون بدمائهم وتضحياتهم الجسيمة حاضر ومستقبل اليمن.

ووجه معين رسائل شكر للسعودية والامارات حيث ثمن الدور والاسناد اللوجستي الكامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الحكومة وتحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدعم من التحالف العربي ماضية ومعها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل ابناء الوطن بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث.

وقدم قائد المنطقة العسكرية الرابعة لرئيس الوزراء خلال الاتصال، ايضاحا عن التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة في جبهات الضالع، والروح المعنوية العالية للأبطال الميامين في مواصلة التقدم حتى دحر مليشيات الانقلاب من بقية المناطق التي لازالت تسيطر عليها، معربا عن تقديره لدولة رئيس الوزراء ومتابعته للتطورات الميدانية في مختلف الجبهات وما تبديه الحكومة من حرص على دعم المقاتلين حتى تحقيق النصر الكامل والمؤازر على الانقلاب.