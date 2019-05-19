عاجل : المشاط يصدر قرارات جديدة بتعيين 8 شخصيات في مناصب هامة (الاسماء)

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عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرارين لرئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى للإنقلابيين في صنعاء برقم (103) ورقم (104) لسنة 2019م بتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى: ـ م. عبدالسلام عبدالعزيز محمد النهاري.

ـ د. عبدالفتاح قاسم الجنيد. ـ عبدالحكيم عبدالتواب اسماعيل الأموي . Advertisements ـ عبدالواسع سعيد البركاني. ـ عبدالواسع عبدالله عبده العماري. ـ عزالدين ثابت عبدالله الدبعي. ـ الدكتور عبده سعد الفقيه ـ الشيخ ناصر علي الكلبي.

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