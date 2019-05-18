شكرا لقرائتكم خبر عن (يحدث الآن).. إعلان عاجل من الرئيس الزبيدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قبل لحظات عن تشكيل محاور قتالية وغرف عمليات مشتركة. Advertisements جاء ذلك خلال كلمة له في الاجتماع الموسع الذي دعا له الرئيس لقادة المقاومة الجنوبية والذي ينعقد في هذه اللحظات بعدن؟ . كما اعلن الرئيس الزبيدي رفد الجبهات بالمقاتلين , لمواجهات التهديدات الحوثية على امتداد الحدود الجنوبية .

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