شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مجموعة صور واضحة تكشف حقيقة بلقيس علي عبدالله صالح (سقط القناع) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم أنها لا تعرف العربية ولم تزر العالم العربي، إلا أن صور الممثلة الهندية "سيرديفي فيجاياكومار" اشتهرت خلال الــفترة الماضية عبر العديد من المواقع والصحف المحلية والعربية على أنها صورة ابنة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي اغتيل على يد الحوثيين ٤ ديسمبر ٢٠١٧م .

حين تكتب في خانة البحث عن الصور التابع للمحرك العالمي (Google) "بلقيس علي عبدالله صالح" تجد أكثر من 30 ألف نتيجة، لكن أيا من تلك الصور لا يعود إلى ابنة الرئيس اليمني.، فهي ابنة الممثل الهندي تاميلي هو فيجاياكومار، والذي عمل في مجال التمثيل منذ العام 1973م، ولا يزال يمثل في أحد أنجح المسلسلات التلفزيونية الهندية.

ولدت سيرديفي فيجاياكومار في عام 1986م، وبدأت مسيرتها في التمثيل عام 1992، وقدمت للسينما الهندية حتى اليوم ما يزيد عن 17 عملا، وهي تصور هذه الأيام فيلمها الثامن عشر (cell phone).

في يونيو/حزيران من عام 2009 نقلت وسائل الإعلام الهندية خبر حفل زفافها إلى رجل أعمال أمريكي هندي اسمه "راهول"، وانتشرت صور الحفل والفيديوهات على "يويتوب"، وفي المواقع الإلكترونية المختلفة، ويبدو أن شائعة صورة ابنة الرئيس صالح بدأت في تلك الفترة.

وهكذا سقط قناع الكاذبين والمرجفين.

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