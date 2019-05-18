شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل واسر 540 من المليشيات في الجنوب " الضالع تلتهم الحوثيين ".. شــاهد مجزرة حقيقة او ابادة جماعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع الجيش الوطني أن قرابة 480 قتيلا ومئات من الجرحى من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في معارك الضالع خلال العشر الايام الماضية. وأوضح أنه” إلى جانب القتلى أسر 60 عنصرا بينهم 12 قياديا ميدانيا وفرار البعض وتخلي العشرات عن القتال مع المليشيات. وتسعى مليشيا الحوثي إلى التعويض الإجرامي لخسائرها من خلال استهداف المدنيين من الأطفال والنساء. وسعت مليشيا الحوثي إلى شن حملات مداهمات واختطافات ونهب واسع في عدة مناطق بالمحافظة كان آخرها النهب والعبث بمحتويات مستشفى السلام في مدينة قعطبة شمالي المحافظة.

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