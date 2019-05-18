شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: من قلب العاصمة عدن وبحضور عدد من القيادات العسكرية ...عيدروس الزبيدي يصدر الاعلان العسكري رقم واحد "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطرق رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي القائد الأعلى لقوات المقاومة الجنوبية، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي في كلمته اليوم امام قيادات قوات المقاومة الجنوبية الى العديد من القضايا والمواضيع الهامة والتي يوجزها الأمناء نت بما يلي :-

- التزامنا لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على استمرارنا بمحاربة الميليشيات الحوثية ومساندتهم في تحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والمشاركة الفاعلة في حماية المنطقة وأمنها، وحماية الأمن القومي العربي وفق امكانياتنا المتاحة.

- مناشدة لمبعوث الأمم المتحدة بإشراك الجنوبيين بشكل عملي كطرف رئيسي في المفاوضات من خلال الإعتراف بوفد تفاوضي جنوبي يمثل تطلعات الجنوبيين ويعبر عن إرادتهم، فنحن لا نتمنى ان يتكرس في أذهان الناس ان المجتمع الدولي لن يعترف بمن يسلك مسالك السلم وطرق السلام.

Advertisements

- نعلن اليوم عن تأسيس محاور قتالية وعملياتيه، وكذلك التعبئة العسكرية، وتوحيد القيادة والسيطرة.

- هناك هجوم حوثي على الضالع واجزاء اخرى من محافظتي لحج وأبين، يستدعي التحرك عسكرياً وبشكل عاجل في هذه الجبهات.

- تشكيل غرفة عمليات موحدة لكافة القطاعات العسكرية والأمنية وقوات المقاومة الجنوبية.

- العمل على تحرير وادي حضرموت الذي يعاني من ويلات الارهاب والإحتلال وكذلك باقي المناطق الأخرى في شبوة وأبين.