شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تفاجئ العالم بسلاح ليزري مذهل مضاد للطائرات المسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة “روكيتسان” (Roketsan) التركية للصناعات الدفاعية، عن سلاح محلي الصنع مضاد للطائرات المسيرة (الدرون). ويعمل السلاح الجديد الذي حمل اسم “ألقا” وفق نظام الطاقة الموجهة، حيث يستهدف تحييد الطائرات المسيرة. وتحقق أسلحة الطاقة الموجهة تأثيرها عبر توجيه الطاقة إلى هدف معين، من دون استخدام قذيفة. وعرضت “روكيتسان”، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الصواريخ والقذائف في تركيا، هذا السلاح لأول مرة خلال معرض الصناعات الدفاعية (IDEF’19)، في مدينة إسطنبول. ونشرت الشركة المشاهد الأولى من اختبارات أجرتها على “ألقا”، وحقق خلالها النجاح المطلوب في استهداف طائرات من دون طيار لأغراض تفجير أو تجسس، سواء منفردة أو في سرب.

من جانبه قال مدير قسم تقنيات التوجيه والتحكّم المتقدمة بـ”روكيتسان” أوغور قاياصال، إن الشركة طورت “ألقا” بإمكاناتها وقدراتها المحلية. وأوضح في تصريح لوكالة الأناضول أن السلاح “ألقا” يمتلك قدرة تدمير ليزرية وأخرى تشويشية، عبر استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية.

وأشار قاياصال إلى أن الشركة خلال مرحلة تصميم وتصنيع سلاح “ألقا”، وضعت بعين الاعتبار احتياجات تركيا في هذا المجال. وتابع يقول: ما لفت إلى وجود مساعٍ عديدة لتطوير وتصنيع أسلحة من هذا النوع، منوهًا بأنه لا يوجد منتج ملموس تم الانتهاء من تصنيعه، لكنهم يسعون إلى أن يكونوا أول شركة تصنّع سلاحا من ذلك النوع في العالم، وفق قوله. هذا وأشار قاياصال إلى أن سلاح “ألقا” تجاوز الاختبارات بنجاح، وأن الشركة تستخدمه حاليًا لحماية إحدى منشآتها. وشدّد على أن السلاح يقضي على الهدف المعادي، ويلحق به خسائر بالغة، دون الإضرار بما حوله من عناصر أو أشخاص. موضحًا أنه يمكن استخدام سلاح “ألقا” بشكل متحرك أو ثابت. وبشأن مدى فاعلية السلاح، أوضح قاياصال أن “ألقا” بإمكانه التشويش من على بُعد 4 كيلو مترات، والقضاء على الهدف من على بُعد 500 متر. واختتم حديثه بالقول إن “ألقا” سلاح فعال ومناسب لحماية الوحدات العسكرية الثابتة والمتحركة والقواعد العسكرية والأحياء السكنية والموانئ والسفن، وغيرها من المواقع الحساسة.