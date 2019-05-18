شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي يشارك بحملة وين الفلوس وينشر هذه الوثيقة التي تفضح منظمة الأمم المتحدة باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي" في حملة وين الفلوس التي تفضح منظمة الامم المتحدة باليمن وطرق متاجرتها بمعاناة اليمنيين لكسب الأموال لصالحها.

ونشر وثيقة عن تكلفة استخدام الانترنت من قبل مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن بمبلغ مليون ومائتي الف دولار، لمدة عام مقدماً بلاغ إلى وزير الاتصالات حسب قوله.

الجدير بالذكر ان معظم الموظفين اليمنيين العاملين في منظمات الأمم المتحدة هم من اللوبي الحوثي.

Advertisements

وفيما يلي نص ما قاله:

لنعرف الحقيقة

بلاغ للاخ وزير الاتصالات

يقال بلغت تكاليف استخدام الانترنت من قبل مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن لعام واحد مليون ومئتي الف دولار اي مايقارب ٦٦٠ مليون ريال يمني

هذا هو عبث الأمم المتحدة في بلد تتاجر المنظمات الدولية الفاسدة به وبشعبه