شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يعلق على الحملة ضد السفير السعودي بهذه الكلمات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الاعلامي السعودي بدر القحطاني على ما وصفها بالحملة ضد السفير السعودي بالجنوب حيث قال مال يلي نصه: من يعتقد أن حملته الإعلامية ضد السعودية ستنجح وأنه سينال من سفيرها بهذه الطريقة البدائية.. كيف يريد إقناع نفسه والسعودية والخليج والمنطقة والمجتمع الدولي لاحقا أنه سيستطيع الإمساك بزمام أمور دولة، وأنه يستفرد بتمثيل 5 ملايين نسمة، وهو لا يستطيع حتى أن يتفاهم مع كم مغرد؟

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