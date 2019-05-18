شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي المشاط يرسل حملة عسكرية على أبو علي الحاكم.. ومصادر مقربة تكشف توجيهات حاسمة من عبدالملك الحوثي..(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت انباء من العاصمة صنعاء عن مصادر مقربة من الحوثيين أن مهدي المشاط استدعى قيادات عسكرية رفيعة ظهر الجمعة وعقد اجتماعا امتد حتى بعد المغرب والفطور.

وذكرت الانباء بأن أبو علي الحاكم رفض الحضور، بعد أن أرسل المشاط حملة عسكرية مكونة من مرافقيه الشخصيين إلى منزل الحاكم لإبلاغه بالاجتماع بعد تعذر الاتصال به.

وبحسب يمن الغد، أضافت "أن المشاط حمل ابو علي الحاكم مسؤولية الهزيمة في جبهات الضالع لكونه هو المشرف عن تلك الجبهات بناء على توجيهات عبدالملك الحوثي شخصيا، ووجه بإيقافه.