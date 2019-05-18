شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: في عملية نوعية ...الجيش اليمني يلقي القبض على القائد العسكري الأول في ميلشيات الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المقاومة الجنوبية أنها تمكنت من أسر أحد أبرز قيادي حوثي في محافظة الضالع.

وقالت "أن القيادي الحوثي المدعو ابو وطن وهو قائد موقع بتار في قبضة الجيش والمقاومة الجنوبية بعد القبض عليه اثناء معارك التحرير والنصر اليوم الجمعة ".

من جانب اخر قال العقيد / احمد قايد ابو نافع ان معركة اليوم حققت اهدافها كاملة وبنسبه 95% بحسب ما تم التخطيط له خلال الاربع والعشرون ساعه الماضية .

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واضاف ان قوات الحزام الامني وإلى جانبها كل الأبطال من الألوية والكتائب المقاومة سطروا ملاحم بطولية ادت الى تسجيل نصر اسطوري خلال وقت قياسي

وتم بفضل الله تطهير قعطبه بالكامل وفتح طريق مريس قعطبه وتحرير مناطق جوس الجمال ووادي شداد شمال حبيل السلامه

والعبارى والمزارع المحيطه بها التابعه لحجر .

وأكيد العقيد قايد ان هذا الانتصار سجل بعد توحيد جهود كافة القوات المقاتله ،واضاف انه لشرف عظيم ان نقاتل جنبا الى جنب مع كل الابطال الذين تسابقوا اليوم للخطوط الاولى وضربوا ضربة رجل واحد هزة اركان العدو وجعلته يجر اذيال الهزيمة ، وتقدم بشكره لقوات التحالف العربي التي كانت ولا زالت تقف بقوة الى جوار قواتنا المسلحه في معركتها المصيرية ضد مليشيات الحوثي

وترحم العقيد قايد على الشهداء الابطال الذين قضوا وقال : قدمنا اليوم ثله من خير رجالنا الابطال ، شباب لايمكن ان يقدروا بثمن ولكنهم قدموا اروحهم دفاعا عن الضالع واهلها وفي سبيل حماية المستضعفين ومحاربة الفكر الحوثي المنحرف ، باعثا تعازيه لأسر الشهداء الابطال الذي ارتقوا شهداء في معركة قطع النفس داعيا الله العلي القدير ان يرحمهم ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.