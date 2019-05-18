شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ‘‘أبو الوليد‘‘ الذي تم القبض عليه في تعز اليوم واستخدم اسرته كدروع بشرية؟ ‘‘صورة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز، اليوم السبت، تمكنها من إلقاء القبض على أخطر المطلوبين أمنيا، غرب المدينة.

وقال ناطق الجيش الوطني في تعز العقيد عبدالباسط البحر إن قوة عسكرية خاصة بقيادة العقيد / فؤاد حسان والمقدم فهد الجعفري تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب امنيا والمصنف على قائمة الإرهاب العالمية منذ سنوات المدعو بلال الوافي الملقب "ابو الوليد" في إحدى البيوت القديمة بقرية وهر بلاد الوافي بالريف الغربي للمدينة.

وأوضح البحر في منشور له على الفيس بوك" أن عملية القبض جاءت بعد حصار المنزل لعدة ساعات، بعد أن رفض التسليم خلالها وقاوم السلطات حتى تمكن الأبطال من القبض عليه ، ومعه عدد من المقذوفات، وكان قد تمترس بالبيت واحتجز نساء وأطفال كدروع بشرية.

وأكد أن قوات الجيش تعاملت بكل احترافية ولم تحدث أي إصابات جانبية، واقتحمت البيت وصعدت إلى السطح وسيطرت بشكل تام على الموقف، منوها بأن أحد أبطال الجيش أصيب أثناء العملية المنفذة.