شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ "الصورة"...مواطن حضرمي ترجم ما في قلوب ملايين اليمنين من حب ووفاء للرئيس الراحل علي عبد الله صالح متحدياً الجميع ...شاهد رد فعل المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل الصحفي اليمني فتحي بن لزرق صورة لمواطن من حضرموت رفع على سيارته صورة الزعيم الراحل علي عبد الله صالح وقال بن لزرق :



هذه الصورة من حضرموت صباح اليوم .

مواطن حضرمي قرر ان يترجم مافي قلوب الملايين من الناس من محبة ووفاء للرئيس السابق الشهيد "علي عبدالله صالح" وبشكل علني متحديا كل شيء.

لم يكن صالح نموذجا مثاليا للحكم لكنه كان أفضل حالا من كل هذا السوء الذي نعيشه اليوم .

جنوبا فقد الناس الأمل بمشروع الميلشيات وسقط مشروعه.

وفي الشمال يقف الناس مشدوهين أمام مشروع قادم من خلف غبار التاريخ.

وبين الحالتين ينتظر الناس مشروعا وطنيا لتخليصهم من وضعهم هذا.

لم يحدث في تاريخ أي امة ان استذكر الشعب الموتى وحن لهم وتمنى عودتهم.

يحدث هذا في اليمن حيث فرط الساسة بكل شيء وأضاعوا كل شيء ووقفوا امام شاشات هواتفهم المحمولة يتابعون الوطن من بعيد .

في اليمن وحدها لايزال الناس يطاردون "صالح" يتمنون عودته ويوهمون أنفسهم بذلك.

يتداولون قصص أشبه بالخيال عن صالح الذي لم يمت.

ولو ان ثمة رجال يقدرون قيمة الوطن وينهضون به ماطاردت امة حيّة الموتى واستنجدت بهم.

سيطارد اليمنيون صالح وخيالاته وسيكتبون عنه ، وسيحيكون القصص الخيالية عن صالح الذي ظهر في بلاد الروس أو حضرموت أو على شواطئ عدن.

سيقول احدهم :" اقسم بالله انني شاهدته حي يرزق في تعز.

وسيصدق الناس فالناس بلا امل .

وسيقولون لأطفالهم ان صالح لم يمت ..

وسيهتفون بحرارة في ليالي صنعاء الباردة ووسط اجواء عدن الحارة ان صالح "حيّا يرزق.

وسيظلون هكذا يطاردون كل شيء .

يقلبون دفاتر الذكريات عن صالح وزمن صالح .

عن الزمن الذي كان لهم فيه جيش ومطارات ومرتبات واضاءات نور ومدارس وطرقات مفتوحة.

وسيبكون كثيرا ولن يبكوا صالح ولكنهم سيبكون الوطن الذي اضاعوه ذات يوم فأرتحلوا وتلامست وجناتهم متصافحة في مطارات الغير وارض الغير وارصفة الغير ..

ازيك ياباشا

كيف طال عمرك.؟

مفردات الاوطان البديلة .

الارصفة التي لاتعرفها ،والاوطان التي لاترحمهم ،والازمان التي لاتعترف بهم.

سيكتب الحضارمة على لوحات سياراتهم وسيدون الصناعنة ذكريات جد مريرة عن زمن يتمنون عودته.

في زمن اللارجال ..

وفي زمن ساسة الفنادق والبيادق

وزمن الضياع تتلمس اليمن واهلها قبسا من نور ودرب طريق سالكة وشربة ماء تروي عطش محبة الاوطان ..

مات صالح وارتحل ولن يعود ابدا .

ولكن اليمن لم ولن تموت وستظل حيّة وستنهض من كبوتها وسيأتي له من هو افضل ..

ثقوا بذلك.

