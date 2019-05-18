شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ...كم قيمة الساعة التي يرتديها محمد عبد السلام ناطق الحوثيين ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر رئيس وفد الحوثيين والمتحدث باسمهم، محمد عبدالسلام، وهو يرتدي ساعة غالية الثمن، في الوقت الذي يتحدث فيه عن الأزمة الإنسانية.
وبحسب المصادر، فإن قيمة الساعة التي يرتديها محمد عبدالسلام، قرابة 21 ألف دولار، وهو مبلغ يكفي لأغاثة قرية منكوبة لمدة شهر كامل.
ومحمد عبد السلام، يعتبر من القيادات الحوثية المتورطة في نهب الأموال وتهريبها للخارج، كما أن له يد في السوق السوداء، ويمتلك أيضا شركات نفطية وأخرى تجارية في اليمن وفي سلطنة عمان ودول أخرى.
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