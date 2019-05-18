شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاعمال الخيرية توزع 300 سلة غذائية لمتضرري الحرب في تعز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعز/ وفاء المطري
بتمويل من هيئة الاعمال الخيرية – استراليا نفذ ظهر اليوم مشروع توزيع 300 سلة غذائية للأسر المستهدفة من النازحين والايتام ومتضرري الحرب في محافظة تعز ، وتحوى السلة الغذائية على مواد استهلاكية وغذائية وبقوليات .
وبذلك اشاد عبدالعزيز سلطان رئيس مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني والنقابات بدور هيئة العمال الخيرية – استراليا لتمويلها العديد من المشاريع الخيرية والانسانية التي تخدم المتضررين من الحرب في محافظة تعز المحاصرة ، مؤكداً على اهمية تظافر الجهود الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لما فيه خدمة ومصلحة المواطن في تعز والتخفيف من معاناته ، ومما يكرس ثقافة المحبة والاخاءه والتعاون بين ابناء المجتمع الواحد وبالأخص في الظروف الحرجة و اوقات الازمات والحروب .
من جانبه قال حسن عبدالرحمن منسق الهيئة في المحافظة ان هيئة الاعمال الخيرية سبق وان نفذت الكثير من المشاريع الخيرية والانسانية بهدف التخفيف من معاناة المتضررين من الحرب والحصار في تعز منها توزيع السلل الغذائية وكذا تقديم الدعم للمخابز الخيرية لعدد 350 كيس دقيق ، وتمويل مشروع افطار الصائم والوجبات جاهزة خلال شهر رمضان ، و كذا بصدد تنفيذ مشروع كسوة العيد خلال الايام القادمة ، منوهاً على اهمية دور المنظمات الدولية والمحلية في الوقوف والاصطفاف ومساندة ابناء محافظة تعز المنكوبة التي تعاني ويلات الصراح والحرب والحصار .
حضر اعمال توزيع السلل الغذائية مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبده علي ونائبه والاسر المستهدفة .
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